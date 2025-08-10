Campeonato de Niños Sub-15 Marea Roja -  10 de agosto de 2025 - 11:49

Campeonato de Niños Sub-15: Panamá cae ante Costa Rica en el duelo por el tercer lugar

El onceno de Panamá disputó con Costa Rica el partido por el tercer lugar del Campeonato de Niños Sub-15.

FOTO: FPF

En un encuentro donde Panamá tuvo que venir de atrás tras ir perdiendo 0-3 frente a Costa Rica, los canaleros nunca bajaron la cabeza y lograron empatar 3-3 para decidir todo en los penales, donde cayeron 4-2 en el duelo por el tercer lugar del Campeonato de Niños Sub-15 de la CONCACAF.

Gabriel Mendoza al minuto 24' anotó el primer tanto panameño en un jugada que inició en un tiro esquina y posteriormente apareció Emanuel Rodríguez al 31' para marcar un golazo de pierna derecha en toda la escuadra.

La hazaña parecía más cerca para el onceno nacional, cuando José Preciado de cabeza tras un saque de esquina igualó las acciones 3-3 en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

En la tanda de los penales, Mendoza y Joel Sánchez fallaron sus disparos, que terminaron marcando la diferencia a favor de los ticos.

Resultados de Panamá en el Campeonato de Niños Sub-15

Los canaleros finalizaron segundos en el Grupo A con nueve puntos y un récord de 3-0-1.

  • Panamá 1-2 Honduras
  • Panamá 4-2 El Salvador
  • Nicaragua 0-4 Panamá
  • México 2-3 Panamá
  • Panamá 2-2 Estados Unidos (5-6 en penales) semifinal
  • Costa Rica 3-3 Panamá (4-2 en penales) por el tercer lugar
