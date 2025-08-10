Campeonato de Niños Sub-15: Panamá cae ante Costa Rica en el duelo por el tercer lugar

En un encuentro donde Panamá tuvo que venir de atrás tras ir perdiendo 0-3 frente a Costa Rica, los canaleros nunca bajaron la cabeza y lograron empatar 3-3 para decidir todo en los penales, donde cayeron 4-2 en el duelo por el tercer lugar del Campeonato de Niños Sub-15 de la CONCACAF.
La hazaña parecía más cerca para el onceno nacional, cuando José Preciado de cabeza tras un saque de esquina igualó las acciones 3-3 en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol.
En la tanda de los penales, Mendoza y Joel Sánchez fallaron sus disparos, que terminaron marcando la diferencia a favor de los ticos.
Resultados de Panamá en el Campeonato de Niños Sub-15
Los canaleros finalizaron segundos en el Grupo A con nueve puntos y un récord de 3-0-1.
- Panamá 1-2 Honduras
- Panamá 4-2 El Salvador
- Nicaragua 0-4 Panamá
- México 2-3 Panamá
- Panamá 2-2 Estados Unidos (5-6 en penales) semifinal
- Costa Rica 3-3 Panamá (4-2 en penales) por el tercer lugar