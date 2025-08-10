Campeonato de Niños Sub-15: Panamá cae ante Costa Rica en el duelo por el tercer lugar

En un encuentro donde Panamá tuvo que venir de atrás tras ir perdiendo 0-3 frente a Costa Rica , los canaleros nunca bajaron la cabeza y lograron empatar 3-3 para decidir todo en los penales, donde cayeron 4-2 en el duelo por el tercer lugar del Campeonato de Niños Sub-15 de la CONCACAF.

Gabriel Mendoza al minuto 24' anotó el primer tanto panameño en un jugada que inició en un tiro esquina y posteriormente apareció Emanuel Rodríguez al 31' para marcar un golazo de pierna derecha en toda la escuadra.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La hazaña parecía más cerca para el onceno nacional, cuando José Preciado de cabeza tras un saque de esquina igualó las acciones 3-3 en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

En la tanda de los penales, Mendoza y Joel Sánchez fallaron sus disparos, que terminaron marcando la diferencia a favor de los ticos.

Resultados de Panamá en el Campeonato de Niños Sub-15

Los canaleros finalizaron segundos en el Grupo A con nueve puntos y un récord de 3-0-1.