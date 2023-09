Cecilio Waterman: "Esto no es un equipo, esto es Panamá"

Waterman brindó declaraciones después del partido y esto nos comentó: "Me siento bien en lo personal pero me voy más en lo grupal que venimos haciendo muy buenas competiciones como la Copa Oro, y ahora estamos acá con chicos jovenes y ojalá que esto sirva porque era necesario ganar en casa y ahora toca corregir para lo que se viene el domingo".

SOBRE EL GOL

"Si, yo creo que cada vez que he estado acá y el donde el profe me ha dado la oportunidad he sumado con buena energía, con buena onda con todos mis compañeros y tiene que ser así porque esto no es un equipo esto es una selección, todos tenemos que estar preparado para hacer el trabajo porque todos podemos ser titulares en una selección y esperamos seguir así para lo que se viene".

Palabras del delantero Cecilio Waterman, que anotó el 3-0 ante Martinica en la Liga de Naciones CONCACAF.

Guatemala, próximo rival de Panamá

"Si sabemos que va a ser un partido complicado y más como visitante, pero nosotros con nuestras armas podemos hacer daño y más sabiendo que venimos con una motivación muy alta de estar en una final de la Copa Oro, y ojalá que sigamos así porque tenemos un buen grupo".

La selección de Panamá se mide este domingo a Guatemala por el segundo partido de la Liga de Naciones Concacaf.