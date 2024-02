Copa Oro W 2024: "El culpable soy yo", Nacho Quintana

Natalia Mills

Quintana habló de la salida de Mills del partido, quien se había encargado de abrir el marcador para Panamá: "El partido de Natalia fue muy redondo, dentro de nuestra lectura, no estaba teniendo la profundidad que estábamos buscando, no quisimos hacer el cambio tan tarde".

¿Fracaso en la Copa Oro W 2024?

"Fracaso yo como entrenador, no creo que la selección haya fracasado. Fracaso yo porque no pude ayudar a las jugadoras a lograr un objetivo que yo les prometo cada vez que inicio un microciclo. Claro que a ellas les duele porque merecíamos más el día de hoy", expresó Quintana sobre el resultado de ante Puerto Rico.

Marta Cox

Tras el partido Quintana tuvo un intercambio de palabras con Cox y sobre ello indicó: "Son cosas que pasan en la cancha, es fútbol, obviamente la frustración, de las dos partes, no nada más de la jugadora, es cierto que uno debe guardar la compostura pero en este tipo de momentos es complicado".

Posible salida de Panamá Femenina

"Creo que le estás preguntando a la persona no indicada", dijo Quintana que añadió de que no puede dar el mensaje de abandonar porque es lo único que le pide al equipo. "Yo no renunciaría porque no va de acuerdo con mi filosofía de vida".