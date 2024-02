Copa Oro W 2024: Panamá Femenina ya entrenó en San Diego

La práctica contó con el inicio a cargo del preparador físico, Carlos Martínez, mientras que la segunda parte estuvo bajo el mando del DT, Nacho Quintana. La defensa Carina Baltrip Reyes se sumó a la delegación en horas de la noche, por lo que fue la única que no participó del entrenamiento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fepafut/status/1759934201376489883&partner=&hide_thread=false PRIMERA PRÁCTICA EN SAN DIEGO#PanamáMayor realizó este lunes su primer entrenamiento en San Diego con miras al partido de este miércoles Colombia en el inicio de la @GoldCup.



Detalles https://t.co/wOIuqrqCCB.#TodosyTodasSomosPanamá pic.twitter.com/HImtBEhcrk — FEPAFUT (@fepafut) February 20, 2024

El martes de Panamá, previo a choque de Copa Oro W 2024

Para este martes, la Selección Nacional tiene contemplado realizar a las 2pm (5pm de Panamá) la conferencia de prensa oficial, en el Estadio Snapdragon, con el DT Nacho Quintana y la jugadora Marta Cox.

La práctica será nuevamente en el Surf Park Cup y esta vez iniciará a las 3:30pm (6:30 de Panamá).

La capitana de Panamá, Natalia Mills, atendió a los medios dejando los siguientes mensajes antes de jugar un nuevo gran torneo con su selección:

“Gracias a Dios llegamos bien, fue un viaje largo pero pudimos descansar el día de ayer y hoy enfocarnos en la primera práctica antes del partido del miércoles”.

“Estoy feliz siempre que represento a mí país y que porto esta camiseta. Estar al lado de mis compañeras para mí es un honor. He trabajado bastante, mentalmente sobre todo, y me siento en óptimas condiciones para aportar y dar lo mejor de mí cada vez que el profe y el cuerpo técnico lo requieran.”

“Mis compañeras están bien. Las noto con bastante fortaleza mental, han trabajado durante todo este tiempo y tienen claro el trabajo que tienen que hacer.”

“El amistoso con Paraguay sirvió mucho porque muchas venían sin jugar desde el partido con Jamaica. Me gustó mucho la concentración, el apoyo y la conectividad que tiene el grupo, lo cual es importante para afrontar el partido ante Colombia.”

Nacho Quintana y las enseñanzas de los últimos años

Otra de las “experimentadas” en la era Nacho Quintana, es la volante Schiandra González, quien compartió sus sensaciones a dos días del debut en Copa Oro:

“Muy agradecida con Dios por esta nueva convocatoria. Me siento bastante bien, motivada y con ganas de pasar a segunda ronda.”

“Siento que ha sido un trabajo muy interesante el de los últimos años. Me han traído buenas enseñanzas, mucha madurez y he avanzado bastante. En lo mental estoy mucho más fuerte que nunca, no solo para el fútbol, sino también en la vida, porque para mí el fútbol va ligado a la vida”.

“Lo más importante para mí es darle seguridad al equipo y a mis compañeras. Soy como un soporte cubriendo sus espaldas y algunas salidas, pero más que todo es seguridad lo que les debo transmitir”.

“Panamá está con mucha ilusión de hacer las cosas bien y dejar en alto a Panamá”.

FUENTE: FEPAFUT