Édgar Yoel Bárcenas: "Que sean favoritos o no ya lo veremos en el campo"

"Siento que antes había una superioridad de ellos y eso ha hecho que en los últimos años recortemos las distancias, hemos jugado muchos partidos bien, hemos jugado mejor, le hemos ganado sus últimos partidos y eso hace que tenga ese toque especial", señaló Édgar Yoel Bárcenas.

"Estamos tranquilos porque sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que es Costa Rica, queremos ganar, lo digo abiertamente queremos garle y entrar a la Copa América, dar el paso adelante", añadió.

¿Quién es el favorito?

"Favorito no sé, he escuchado a los compañeros que han dicho que ellos son favoritos, bueno yo pienso que es un partido de fútbol y nosotros tenemos la misma misión que ellos, que sean favoritos o no ya lo veremos en el campo, quien tiene verdaderamente tiene las ganas de ganar y ya veremos que pasa el 16", mencionó el 10 de la selección de Panamá.

"La Roja" disputará el duelo como visitante el próximo jueves 16 a las 10:00 P.M. hora de Panamá, encuentro que será transmitido por la señal de RPC.