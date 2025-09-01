Eliminatorias CONCACAF: Convocatoria de Surinam para duelos ante Panamá y El Salvador FOTO: ANDER GILLENEA / AFP

Stanley Menzo, director técnico de Surinam , reveló su lista de convocados de 23 futbolistas para encarar los partidos ante la selección de Panamá (4 de septiembre) y El Salvador (8 de septiembre) en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF .

El nombre más destacado de la convocatoria es el de Sheraldo Becker, atacante de 30 años de la Real Sociedad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Convocatoria de Surinam - Eliminatorias CONCACAF

Porteros

Jonathan Fonkel

Warner Hahn

Etienne Vaessen

Defensores

Anfernee Dijksteel

Liam van Gelderen

Myenty Abena

Radinio Balker

Shaquille Pinas

Dion Malone

Djevencio van der Kust

Yannick Leliendal

Mediocampistas

Kenneth Paal

Dhoraso Klas

Jean-Paul Boëtius

Justin Lonwijk

Renske Adipi

Denzel Jubitana

Delanteros

Sheraldo Becker

Jaden Montor

Tyrone Conraad

Gleofilo Vlijter

Jahnilo Rigters

Richonell Margaret

¿Cuándo juegan Surinam y Panamá en Eliminatorias?

Surinam y Panamá se verán las caras este jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadium desde las 4:30 pm.

El encuentro estará en vivo por la señal de RPC Televisión.