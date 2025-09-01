Eliminatorias CONCACAF: Convocatoria de Surinam para duelos ante Panamá y El Salvador

Stanley Menzo, director técnico de Surinam, reveló su lista de convocados de 23 futbolistas para encarar los partidos ante la selección de Panamá (4 de septiembre) y El Salvador (8 de septiembre) en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.
Convocatoria de Surinam - Eliminatorias CONCACAF
Porteros
- Jonathan Fonkel
- Warner Hahn
- Etienne Vaessen
Defensores
- Anfernee Dijksteel
- Liam van Gelderen
- Myenty Abena
- Radinio Balker
- Shaquille Pinas
- Dion Malone
- Djevencio van der Kust
- Yannick Leliendal
Mediocampistas
- Kenneth Paal
- Dhoraso Klas
- Jean-Paul Boëtius
- Justin Lonwijk
- Renske Adipi
- Denzel Jubitana
Delanteros
- Sheraldo Becker
- Jaden Montor
- Tyrone Conraad
- Gleofilo Vlijter
- Jahnilo Rigters
- Richonell Margaret
¿Cuándo juegan Surinam y Panamá en Eliminatorias?
Surinam y Panamá se verán las caras este jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadium desde las 4:30 pm.
El encuentro estará en vivo por la señal de RPC Televisión.