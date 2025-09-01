Selección de Panamá Marea Roja -  1 de septiembre de 2025 - 09:23

Eliminatorias CONCACAF: Convocatoria de Surinam para duelos ante Panamá y El Salvador

El seleccionado de Surinam reveló sus convocados para enfrentar a Panamá y El Salvador en las Eliminatorias CONCACAF.

Eliminatorias CONCACAF: Convocatoria de Surinam para duelos ante Panamá y El SalvadorFOTO: ANDER GILLENEA / AFP

Stanley Menzo, director técnico de Surinam, reveló su lista de convocados de 23 futbolistas para encarar los partidos ante la selección de Panamá (4 de septiembre) y El Salvador (8 de septiembre) en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF.

El nombre más destacado de la convocatoria es el de Sheraldo Becker, atacante de 30 años de la Real Sociedad.

Convocatoria de Surinam - Eliminatorias CONCACAF

Porteros

  • Jonathan Fonkel
  • Warner Hahn
  • Etienne Vaessen

Defensores

  • Anfernee Dijksteel
  • Liam van Gelderen
  • Myenty Abena
  • Radinio Balker
  • Shaquille Pinas
  • Dion Malone
  • Djevencio van der Kust
  • Yannick Leliendal

Mediocampistas

  • Kenneth Paal
  • Dhoraso Klas
  • Jean-Paul Boëtius
  • Justin Lonwijk
  • Renske Adipi
  • Denzel Jubitana

Delanteros

  • Sheraldo Becker
  • Jaden Montor
  • Tyrone Conraad
  • Gleofilo Vlijter
  • Jahnilo Rigters
  • Richonell Margaret

¿Cuándo juegan Surinam y Panamá en Eliminatorias?

Surinam y Panamá se verán las caras este jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadium desde las 4:30 pm.

El encuentro estará en vivo por la señal de RPC Televisión.

Selección de Panamá: Así fue la conferencia de prensa de Thomas Christiansen

Carlos Harvey: "Vengo muy ilusionado, comprometido con el país"

Édgar Yoel Bárcenas: "Estoy muy contento por mi vuelta, la verdad que lo extrañaba"

