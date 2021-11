EN VIVO: Thomas Christiansen habla previo al partido ante El Salvador

Live Blog Post

16:55 - MENSAJE A LA AFICIÓN

"No necesitamos ese tipo de ayuda porque al final no lo es. Nos perjudica, tanto a FEPAFUT como a los jugadores y a todos. Los propios aficionados, que se tenga que cerrar el Rommel Fernández por un partido o dos. No podemos dejarnos llevar por los sentimientos. Tenemos que apoyar. Ser positivos, y ese es el mensaje, que nos comportemos bien, podemos animar mucho, entre más alto y más fuerte mejor, pero portarse bien. Vengan el martes, que los necesitamos", Thomas Christiansen