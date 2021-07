Gabriel Torres pone en duda su continuidad en la selección de Panamá

Pasada la página de Copa Oro 2021, donde la selección de Panamá no fue capaz de superar la ronda de grupos, Gabriel Torres envió un fuerte mensaje por su falta de participación en el torneo.

"He perdido la continuidad que hubiera querido tener. Los jugadores que han venido en mi posición lo han hecho de buena forma. Es una decisión que vengo hablándola con mi familia, tengo que analizarla bien, no he dicho que voy a abandonar", dijo Gabriel Torres en zona mixta.