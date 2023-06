Gabriela Villagrand dice que tiene el corazón roto después de quedar fuera del Mundial

"Por mucho que esté tratando de confiar en el proceso, tengo el corazón roto. a veces en la vida, nos pasan cosas que simplemente no entendemos. Sin embargo, sé que Dios tiene un plan, y más tarde, lo entenderé. Ahora mismo, estoy triste y sigo tratando de procesar estos sentimientos. Para aquellos que aún no lo saben, desafortunadamente no hice nuestra lista de la copa mundial", dijo la jugadora panameña en su red social de Instagram.