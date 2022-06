Hilary Jaén da detalles sobre su beca en Estados Unidos

"Una oportunidad que buscaba desde pequeña, la persona más especial que me ayudó con esto ha sido mi papá que me ha enseñado a tener disciplina y en lo académico a tener siempre buenas notas".

Hilary Jaén tiene tan solo 19 años y ha obtenido una de las principales metas en su vida, además de jugar con la selección de Panamá ahora estará en la División I de la NCAA.

"Mi último año para conseguir la beca era en el 2021, con pocas posibilidades, pero apareció otra persona encargada de una plataforma deportiva y me dijeron que si quería jugar para equipos profesionales del exterior, pero dije que no, que tenía la meta de Estados Unidos y de allí entré en el proceso de documentación y en un vídeo que ellos me hicieron, muchas universidades se interesaron en mi, fueron 8 y las reduje a 2, eligiendo la Universidad de South Alabama".

La bicampeona con Tauro FC respondió que su decisión dependía mucho de ambas partes, la académica y la deportiva, por lo que hizo su elección.

"En el Premundial visité estas dos Universidades y justo después revisando la parte académica, pero también la parte dónde iba a aprender más en ambas partes", concluyó Hilary Jaén.