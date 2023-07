Iván Anderson: "Estamos para grandes cosas"

“El grupo me ha recibido bien, un grupo que ha estado muy unido, muy alegre, y está para grandes cosas”, dijo Anderson que tomó el lugar de César Blackman tras su lesión en el hombro.

Segundo entrenamiento

“Este apenas es mi segundo entrenamiento, estoy viendo los movimientos, lo que quiere el profe, y ahí me iré adaptando. La verdad he hablado muy poco con el profe, he hablado lo necesario, pero ya después me guiará y me dirá lo que quiere que haga”.

“Se nota que aquí que cada uno de mis compañeros están comprometidos con la meta, la posición donde los coloque lo van a hacer y se ve la intensidad, la intención que cada uno maneja para afrontar cada desafío y eso me da entender el gran grupo que somos y que estamos para grandes cosas y eso me hace sentir bien. Cada uno busca ganarse su puesto y esperemos a ver qué sucede el miércoles”.

FUENTE: FEPAFUT