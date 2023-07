Iván Anderson: "Vine a terminar lo que empezaron mis compañeros"

Iván Anderson señaló que siempre se mantiene esperando su oportunidad y aunque en esta ocasión no de la forma que hubiese querido tras las lesiones de dos jugadores importantes.

Iván Anderson llega a Dallas para concentrarse con la selección de Panamá.



Te dejamos las primeras impresiones.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/pG5CUnMNkF — Deportes RPC (@deportes_rpc) July 7, 2023

"Siempre uno tiene la ilusión de estar convocado y de esperar el momento, no se dio pero siempre me mantuve trabajando. La verdad que uno no estaba pendiente porque estaba viajando y eso, pero sí lo ví en redes y bueno si al momento lo pensé pero vi que no y bueno espero que se recuperen pronto".

El jugador panameño contó cómo fue que se enteró de la noticia, 'Colocho' dijo que se encontraba ya descansando cuando recibió el mensaje.

"Cristian me escribió y ya casi estaba dormida, apenas me dijo eso se me quitó el sueño".