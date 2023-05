Jorge Dely Valdés habla de Karlo Kuranyi y la posibilidad de jugar con Panamá

El DT de la selección Sub-23 de Panamá que se prepara para el Torneo Maurice Revello en Francia no descarta la posibilidad de que Karlo Kuranyi se vista con "La Roja".

Jorge Dely Valdés también dejó claro que en el presente equipo que viajará a Francia no pude ver acción, por no estar en la lista preliminar.

"Yo escuché también por ahí, pero hay que ver que edad es, porque no he visto en que fecha nació , ya habría que preguntar, si es un juvenil hay que darle un seguimiento, pero para este Maurice Revello es demasiado tarde, porque hay una lista previa que hay que mandar de 40 jugadores y el no está en esa lista", mencionó el DT panameño luego del entrenamiento del equipo Sub-23 en el Estadio Cascarita Tapia.

"Es un juvenil y todos los juveniles que tengan la identidad panameña son elegibles para una selección", finalizó Jorge Dely Valdés.

Karlo Kuranyi actualmente juega en la categoría Sub-19 del Stuttgart del fútbol alemán, el delantero de 17 años de edad actualmente cuenta con 4 goles y 1 asistencia en los 10 partidos que ha disputado.