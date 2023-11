José Fajardo: "Sigamos peleando por lo nuestro"

José Fajardo siguió con su racha goleadora con la Selección de Panamá ante Costa Rica y tras el partido habló de las sensaciones que le deja clasificar al Final Four de la Liga de Naciones Concacaf y a la Copa América 2024.

"El equipo viene buscando eso, feliz, contento por el gol que metí en el Rommel, para mí no era fácil poder meter un gol acá, lo estaba intentando, ahora me salió y toca disfrutar"

Racha ante Costa Rica

"Los delanteros tienen que ser constantes en todo lo que hace, seguir intentando las que falle, ese día (ante Guatemala) no me tocó pero le tocó al compañero, aquí somos Panamá, no somos un sólo jugador y eso es lo importante, ahora estoy aprovechando mi racha goleadora, sea fuera de casa o en la casa"

Fajardo añadió que ahora les toca disfrutar con la familia, los compañeros y espera que el próximo año esté la plantilla que está ahora porque están haciendo las cosas bien.

Mensaje a los panameños

"Esta victoria es para todos los que están luchando por un país, nosotros también estamos luchando por eso aunque no nos vean, creo que estamos haciendo las cosas bien y que sigamos peleando por lo nuestro".