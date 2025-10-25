Alianza FC vence a Plaza Amador y aprovecha el empate de Sporting y DAU

El Alianza FC venció por la mínima 1-0 al Plaza Amador con anotación de John Jairo Alvarado en el duelo de la jornada 14 del Clausura 2025 de la LPF Tigo en el Cos Sports Plaza.

El gol llegó sobre el minuto 58' cuando Denzel por derecha le dio un pase para que Alvarado la empujara y la enviara al fondo y con eso le bastó al equipo de Jair Palacios para sumar tres puntos.

Alianza FC sigue con el segundo lugar

Los verdolagas con esta victoria logran 25 puntos y aprovechan el empate del Sporting SM ante el Árabe Unido 0-0 en Los Andes, para escaparse en la segunda posición.

Los académicos se quedan con 21 puntos y el Árabe Unido con 18 unidades en el quinto lugar, y falta el duelo de UMECIT FC ante el Tauro FC en la conferencia Este.

El Plaza Amador ya clasificado piensa en su duelo de vuelta en el repechaje por un cupo a la Concachampions que será el miércoles en el Rommel Fernández ante el Sporting SM.