Kahiser Lenis: "Es un sueño de niño estar en la selección"

"Vengo haciendo las cosas bien con mi club, trabajando de la mejor manera, aportando mi granito de arena y ahora lo mismo con la selección", añadió.

Lenis de 23 años señaló que tratará de hacer las cosas bien, seguir por el mismo camino para abrir otras puertas de cara al futuro.

Kahiser Lenis reconoce el nivel de México

"México es una selección potente que siempre hace buenos partidos ante Panamá y debemos captar las órdenes que nos de el profe para sacar el resultado", destacó.

Lenis, quien fue el autor de dos goles en el amistoso ante Bolivia en el 2023, también comentó sobre su relación con Alberto Quintero.

"No he podido hablar mucho con Alberto, pero sé que me dará muchos consejos, me llevará por el camino que se debe por la experiencia que tiene y por lo que le ha aportado a la selección", finalizó.