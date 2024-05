Kahiser Lenis: "Una nueva oportunidad con Panamá que voy aprovechar"

LA EXPERIENCIA DE KAHISER LENIS EN EL FINAL FOUR

"La verdad muy contento, una nueva oportunidad para mí, conocí cosas nuevas, con jugadores de la selección que no conocía tanto".

Kahiser Lenis conversó sobre su crecimiento en los últimos años, del proceso que vive como jugador profesional.

"He venido creciendo poco a poco, gracias a jugadores que me han venido aconsejando, los he escuchado y aprovecharlo de la mejor manera".