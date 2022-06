Live Blog Post

La ausencia de Keylor Navas

"Está claro que quizás sin Keylor, Costa Rica no estaría en el Mundial. Hizo muchos puntos para Costa Rica, fue un jugador clave, ante nosotros paró 7 u 8 veces. Que esté ahora o no esté me da igual, tenemos que pensar en ganar y hacer un buen partido. Hay que ir con mucha agresividad, nosotros no podemos pensar en que ellos van a la repesca, Vamos a ir fuertes y a por los tres puntos".