Luca Bellina: "Siempre me he fijado mucho en Penedo"

"Para mi es la realización de un sueño de infancia el poder estar aquí, aprendiendo de los más grandes, es un honor compartir camerino con que llevo viendo desde mi infancia como Negrito, Erick Davis, Abdiel Ayarza, Fajardo, e intentar aprender, ser como una esponja, aprender todo lo bueno que ellos traen del extranjero, intentar aprender y disfrutar la experiencia al máximo", expresó Bellina.

"Como todo arquero juvenil siempre me he fijado mucho en Penedo, para mí es una referencia, me quedo sin dedos de las manos contando los porteros que están haciendo las cosas bien, tanto en el plano local como en el extranjero, lo que hace el "Kuty" cada vez que le toca vestir la camiseta de las selección nacional es increíble pero definitivamente me motiva mucho la figura de Jaime".