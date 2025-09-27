Martin Krug anota el primer gol de Panamá en Mundial U20 de Chile 2025

La selección de Panamá ya tiene anotación en el Mundial U20 de Chile 2025 y fue en su debut contra Paraguay al minuto 5' de partido a cargo del defensor del Levante Martin Krug.
Así fue el gol de Martin Krug con Panamá
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1972077638173774163&partner=&hide_thread=false
EL GOL DE PANAMÁ— Deportes RPC (@deportes_rpc) September 27, 2025
Así fue la anotación Martín Krug, tras la jugada a balón detenido.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/xI6Hd2GLEw