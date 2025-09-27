Martin Krug anota el primer gol de Panamá en Mundial U20 de Chile 2025

La selección de Panamá ya tiene anotación en el Mundial U20 de Chile 2025 y fue en su debut contra Paraguay al minuto 5' de partido a cargo del defensor del Levante Martin Krug .

Panamá tomó la delantera en el duelo ante Paraguay luego de un tiro de esquina y la pelota fue desviada por el arquero y la defensa, le quedó a Gustavo Herrera que asistió a Krug para su primer gol.