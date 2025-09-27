MAREA ROJA Marea Roja -  27 de septiembre de 2025 - 18:21

Martin Krug anota el primer gol de Panamá en Mundial U20 de Chile 2025

El defensor Martin Krug fue el encargado de abrir el marcador para Panamá ante Paraguay en el Mundial U20 de Chile.

Martin Krug anota el primer gol de Panamá en Mundial U20 de Chile 2025

Martin Krug anota el primer gol de Panamá en Mundial U20 de Chile 2025

FPF

La selección de Panamá ya tiene anotación en el Mundial U20 de Chile 2025 y fue en su debut contra Paraguay al minuto 5' de partido a cargo del defensor del Levante Martin Krug.

Panamá tomó la delantera en el duelo ante Paraguay luego de un tiro de esquina y la pelota fue desviada por el arquero y la defensa, le quedó a Gustavo Herrera que asistió a Krug para su primer gol.

Así fue el gol de Martin Krug con Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1972077638173774163&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Jorge Dely Valdés: "Perdimos por una distracción en el área", luego de la derrota ante Paraguay

Panamá Sub-20 cayó ante Paraguay en estreno en el Mundial de Chile

Paraguay vs Panamá Sub-20: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el Mundial Sub-20

Recomendadas

Últimas noticias