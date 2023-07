Omar Valencia: "La Copa Oro es muy importante para mí, ya que tengo solo 19 años"

El hombre del New York Red Bull ll añadió: “Muy contento, fue mi primer llamado a la selección mayor en una Copa Oro y el grupo me acogió de la mejor manera y estoy feliz por ello.

Llamado a la selección

“Estaba entrenando con el primer equipo del New York Red Bull, cuando terminé el entreno, me llamó el señor Pedro (Núñez) y me dijo que estaba convocado por Amir Murillo, y me puse muy contento y no sabía ni qué hacer, pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar aquí y ahora me toca demostrar mi talento”.

“La Copa Oro es muy importante para mí, ya que tengo solo 19 años y vengo subiendo, y hay que seguir trabajando como lo que estamos haciendo”, concluyó el "Trucho" Valencia.