Panamá avanza al Premundial de Concacaf Sub-17 tras empatar con Bermuda

Panamá y Bermudas jugaron un emocionante empate 2-2 en el Bermuda National Sports Centre en la parroquia de Devonshire, Bermudas. Shaday Mow convirtió un penalti en el 8' para que Panamá se adelantara.

Daley Outerbridge igualó para los locales en el 17', aprovechando un pase preciso al espacio de Avery Taylor.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Panamá avanzó líder de grupo y al Premundial

Surinam revirtió el marcador en el 47’ con un remate de Priya Dill.

Panamá empató el partido en el 83’, con Cristabella Ríos rematando a corta distancia tras un centro de Gabriela Rodríguez en una oportunidad de tiro libre.

Con el resultado, Panamá aseguró el liderato del Grupo B y avanzó a la Ronda Final de las Clasificatorias.

FUENTE: CONCACAF