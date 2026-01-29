Panamá avanza al Premundial de Concacaf Sub-17 tras empatar con Bermuda

Panamá y Bermudas jugaron un emocionante empate 2-2 en el Bermuda National Sports Centre en la parroquia de Devonshire, Bermudas. Shaday Mow convirtió un penalti en el 8' para que Panamá se adelantara.
Panamá avanzó líder de grupo y al Premundial
Surinam revirtió el marcador en el 47’ con un remate de Priya Dill.
Panamá empató el partido en el 83’, con Cristabella Ríos rematando a corta distancia tras un centro de Gabriela Rodríguez en una oportunidad de tiro libre.
Con el resultado, Panamá aseguró el liderato del Grupo B y avanzó a la Ronda Final de las Clasificatorias.
FUENTE: CONCACAF