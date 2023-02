Panamá Femenina: Emily Cedeño y el objetivo de llegar al Mundial 

EMILY CEDEÑO: CUMPLIR SU SUEÑO POR ELLA, SUS PADRES Y SU PAÍS

Emily Cedeño Coba tiene solo 19 años. Nació el 22 de noviembre del 2003 en Puerto Armuelles, Chiriquí. En muy poco tiempo evolucionó de matera notable en lo deportivo y se ganó un lugar en la lista de 23 jugadoras que están en Nueva Zelanda y representarán a Panamá en el Repechaje Mundialista.

“Estuve involucrada con este deporte desde los 4-5 años, ya que mi mamá siempre me decía que yo iba a jugar fútbol. Jugaba por las calles enfrente de mi casa, veía a mi hermano que jugaba, me gustaba lo que hacía y entonces todos los días tenía un balón en los pies dominando y aprendiendo cosas que veía a los demás hacer”.

UN PROCESO LLENO DE ILUSIÓN

Emily Cedeño no fue considerada para el Premundial en Monterrey en julio del 2022, sin embargo, desde que la Selección Nacional supo que jugará el repechaje y comenzaron los microciclos en Panamá, tomó una decisión que seguramente le está cambiando la vida: llegar desde Chiriquí hasta Panamá y, con poca compañía, participar de todos los microciclos que el DT Nacho Quintana realizaría en la capital teniendo pocos días disponibles para visitar a su familia: “Bueno, ha sido un proceso bastante fuerte, ya que todas demostraron que querían ganarse un puesto y que querían luchar y sudar la camiseta para pasar al mundial. Yo solo hice lo que sé hacer: jugar fútbol y demostrar por qué debía estar aquí peleando cada día para estar entre las mejores 23 jugadoras del país. Este es un proceso lleno de ilusión, queremos clasificar por primera vez a un Mundial”.

“Siento que he mejorado mucho en este tiempo, he aprendido muchísimo. Trato de escuchar a cada una de mis compañeras cuando me dan un consejo y la motivación que tengo por parte de mi familia me ayuda demasiado. Estoy lista mentalmente para dar lo mejor de mí cada día”, comenta Cedeño sobre lo que ha aprendido en los últimos meses.

ESTAMOS PREPARADAS PARA BUSCAR ESE BOLETO

"Agradezco a Dios por estar aquí. Es demasiado importante para mí estar entre las 23. Es un orgullo inmenso poder tener esta oportunidad y sudar la camiseta de la selección para luchar en este repechaje, “comenta agradecida, mientras que destaca la gran preparación que la Selección ha tenido camino al Repechaje: “La verdad ha sido una preparación demasiada buena. Todas estamos preparadas para buscar ese boleto.”

MI MAMÁ SIEMPRE ESTUVO CONMIGO

“La persona que me ha apoyado a ser futbolista es mi mamá. En realidad, toda mi familia me ha apoyado, pero mi mamá siempre estuvo allí conmigo desde que estaba pequeña; me acompañaba a todo y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Siempre ha sido un sueño para mi estar en la Selección Mayor y lo estoy cumpliendo, en muchos aspectos gracias a ella”.

En la Liga de Fútbol Femenino (LFF), Emily Cedeño ha jugando en el Costa del Este FC, en el Atlético Chiriquí y en el CD Plaza Amador: “Mi objetivo ha sido convertirme en una jugadora profesional, mejorar la técnica individual y colectiva y representar a la Selección de Panamá. Esto lo estoy cumpliendo con la ayuda de Dios.

MI ABUELITA

“Las personas más importantes son, primero Dios por que me ha dado la posibilidad de realizar este lindo deporte. Por otro lado, mis padres, porque siempre me han apoyado y he querido mostrarles que sí puedo llegar lejos. Ellos son mi más grande motivación. Estoy agradecida con ellos por todo lo que me han enseñado. Y quiero demostrarles a mis hermanos que los sueños sí se pueden cumplir si te lo propones”.

Emily no quiere dejar de mencionar a una persona que ya no está físicamente pero que la acompaña en todo momento: “Mi abuelita es muy especial para mí. Siempre me vio cuando jugaba y siempre estará en mi corazón”.

ESTAMOS MUY MOTIVADAS

“Veo a esta selección motivada, en muy buenas condiciones y en busca de una revancha. Queremos tener ese boleto y decir que Panamá está en el Mundial. Queremos hacer historia y dar lo mejor en estos partidos, sabiendo que primero debemos ganar el primero”.

“Clasificar sería para mí un significado muy importante; con tan solo 19 años cumpliendo mis sueños… Si pasamos al mundial estaremos con las mejores selecciones del mundo. Somos un país tan pequeño y vamos por ese pase al Mundial. Queremos transformarnos en un país grande que esté lleno de personas orgullosas de cada una de nosotras”.

DATOS CON LA SELECCIÓN

Debut: 12 octubre 2022 – Ecuador 1-1 Panamá – Amistoso Internacional – Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, Ecuador

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Aún no ha jugado partidos oficiales con la Mayor

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 3 partidos amistosos (de 13)

TOTAL PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 3 partidos jugados

