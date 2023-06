Panamá Femenina: "Estoy muy emocionada, se logró el sueño", Farissa Córdoba

"Emocionada, muy feliz, es un orgullo representar a Panamá, poder representar a las jugadoras del proceso con el que yo empecé, empecé a los 11, 12 años y la verdad represento esa generación que fue muy sacrificada y que ahora pues se están viéndolos frutos en la generación actual", mencionó Farissa Córdoba en el Estadio Cascarita Tapia.

"Estoy muy emocionada, no saben cuanto, mi mamá todavía me ve y llora, me escucha y llora de la emoción de saber que se logró el sueño de llegar al mundial y de que su hija se pudo meter en la lista", destacó Córdoba.

El momento de escuchar su nombre en la histórica lista

"La verdad que yo hasta el final no me lo creía, dije voy a esperar la lista porque uno hasta que no ve el nombre, dice que ya estoy, ya empecé el camino y cuando lo vi yo quedé en shock, no sabia que hacer, si gritar o llorar, me volví una niña como de 9 años de la emoción, porque recuerdo que desde pequeña lo soñé en un aula de clase y casi 15 años después de esta haciendo realidad", añadió la actual portera del Club Ñañas de Ecuador.

"Lo soñé, lo pensé y se me corta la voz porque son muchas emociones juntas, lo vi tan imposible y ahora que esta tan cerca, creo que no existen palabras para poder describirlo", finalizó la experimentada arquera de 33 años de edad.

La selección femenina de Panamá iniciará su viaje a la Copa del Mundo con una gira de amistosos, entre ellos ante oncenos importantes como España y Japón.