Panamá Femenina: Karla Riley nada más piensa en ir al Mundial

TERMINAR LA SECUNDARIA: OBJETIVO CUMPLIDO

Nacida un 18 de septiembre de 1997 en Ciudad de Panamá, Karla empieza a tener claro que lo que se inicia debe terminarse, sobre todo si trata de los estudios: “El año pasado logré terminar la secundaria. La había dejado cuando me fui jugar al extranjero y la dejé prácticamente en el olvido. Tenía la mentalidad de que el fútbol me iba a dar cosas que al final no ocurren y… una se termina estrellando. Debemos entender que los estudios son una pieza importante en la vida de cada persona”, comenta con firmeza tras cumplir un objetivo que no hace mucho se veía lejos de lograr.

Y es que la delantera de la Selección Nacional tuvo a esa persona que a veces se necesita para que nos dé el empujón necesario para completar lo iniciado: «Mi pareja, Dayra, ha sido clave para terminar la escuela. Ella no me deja conformarme ni tener mentalidad mediocre, quiere que yo sea mejor cada día, que tenga hambre y visión a futuro de más cosas. Ella fue quien me apoyó y me acompañó para anotarme y terminar la escuela”.

LAS JÓVENES QUIEREN SER PARTE DE LA HISTORIA

“Significa mucho para mí estar aquí. Viví la experiencia con mentalidad joven en el repechaje anterior. Hoy tengo más experiencia y hay una juventud al lado mío que tiene hambre y quiere ser parte de la historia. Para mí es muy importante estar con ellas a su lado, ganarme su confianza y así, entre todas juntas, darle la alegría al pueblo panameño”, menciona Riley al hablar de lo que vive en este presente con la Selección.

Y ella tiene muy claro el lugar en el equipo que se han ganado las jóvenes: “La convivencia es buena. El premundial pasado no teníamos muchas líderes, hoy en día sí las tenemos. Sabemos cómo llevar la pauta y ponerle la pausa a cada cosa. Sabemos cómo hablarle a la juventud y afrontar cada aspecto que pueda ir apareciendo. Para eso estamos nosotras, para apoyarlas. No están aquí por casualidad, están aquí porque se lo merecen”.

EVOLUCIÓN PERSONAL EN SEIS MESES

La atacante panameña destaca cómo ha mejorado con relación a cómo estaba en el Premundial de Monterrey: “En la competencia he crecido mucho. Mi mentalidad ha mejorado mucho. Sé tomarme las cosas con calma… cuándo hablar y cuándo no. Hace seis meses había una Karla que quizás no se tomaba las cosas muy en serio y ahora soy totalmente diferente. Sé en lo que puedo ayudar al profe y en lo que no, cuando sí y cuándo no. Me faltaba esta madurez que tengo hoy”.

ESTE ES EL MOMENTO

“Siento que este será el momento. Llevamos cinco meses de preparación que antes no teníamos. Mucho menos las que juegan en Panamá, quienes han trabajado como nunca antes. Esto hay que agradecerlo. Las jugadoras de la LFF (Liga de Fútbol Femenino) tienen un físico impresionante gracias a los microciclos y los campamentos. Las que estábamos afuera nos manteníamos, pero sabíamos que no la íbamos a tener fácil por cómo se estaba trabajando en Panamá”, destaca Riley.

LO ÚNICO QUE IMPORTA ES CLASIFICAR

“Hoy, lo único que me importa es clasificar al mundial. He tenido tres oportunidades y no lo logramos. Ya sabemos lo que es llorar, no dormir por días, meses. No queremos nuevamente eso. Nos mentalizamos para que no ocurra. Se habla solo de la posibilidad de clasificar, todo el tiempo. Es impresionante lo que estamos viviendo. La buena vibra está, solo falta ganar estos partidos”.

GRACIAS A PANAMÁ

Karla Riley pide cerrar la nota con estas palabras: “Quiero agradecer a cada persona que ha estado con nosotros. Sabemos quienes sí y quiénes no. Panamá es Panama, somo 4 millones y vamos a pelear por todos y todas. Vamos a dar el máximo por esa clasificación. Sabemos lo que queremos. El sueño es de nosotras, la satisfacción es de ustedes. Queremos que vean a Panamá por primera vez en el mundial femenino”.

DATOS CON LA SELECCIÓN

Debut en la era Nacho Quintana: 6 febrero 2017, Costa Rica 4-0 Panamá, Centroamericano de Managua, Nicaragua.

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 6 partidos en la actual eliminatoria (de 7)

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 4 partidos amistosos (de 13)

Goles: Por la eliminatoria, marco: 2 a Barbados el 17 de febrero 2022, victoria 5-0; 1 a Aruba el 9 abril 2022, victoria 9-0; 1 a El Salvador el 12 abril 2022, victoria 2-0. Total: 4 goles

TOTAL PARTIDOS JUGADOS EN LA ERA NACHO QUINTANA: 10 partidos jugados

FUENTE: FEPAFUT