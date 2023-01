Panamá Femenina: Lineth Cedeño quiere aprovechar la oportunidad al máximo

Nacida el 5 de diciembre del 2000 en Ciudad de Panamá, “Palito”, como se la conoce en el mundo del fútbol, no deja de darle el valor que merece cada vez que el DT la convoca para defender la camiseta de Panamá: “Significa mucho para mí estar en esta lista para el repechaje, ya que sé que todas quisieran estar. Las que tenemos la oportunidad vamos aprovecharla y a dar lo mejor de cada una para lograr el objetivo. Tenemos que seguir creyendo y aprovechar esta oportunidad al máximo”.

EL CINE Y LAS CLASES DE ITALIANO

Viviendo en la ciudad de Génova, Cedeño cuenta que se siente muy bien en el UC Sampdoria, tanto con el cuerpo técnico como con sus compañeras: “Hay muy buen fútbol, ya que en todo este tiempo he aprendido mucho. Fue muy bueno el recibimiento de parte del equipo y en poco tiempo fui acoplándome a lo que es el idioma y el fútbol que aquí se juega”.

Además de salir a caminar, ir al cine y, cuando puede, ir a la playa, Lineth Cedeño toma clases de italiano dos veces a la semana para que su adaptación sea cada vez mejor.

FUTBOLISTA GRACIAS A LA ABUELA ISABEL

Fue a los cinco años cuando Cedeño comenzó a jugar al fútbol y recuerda muy bien que fue su abuela, Isabel de Valderrama, quien la llevó a la escuelita del San Cristóbal FC: “Mi abuela fue la que siempre me apoyó y me acompaña a todos lados para jugar. Fue ella quien me presentó el fútbol”, menciona con gratitud.

En su carrera como futbolista profesional, la atacante ha jugado en Panamá (en el Tauro FC de la LFF (Liga de Fútbol Femenino)) y luego logró salir al extranjero, en donde ya ha pasado por España (Joventut Almassora CF y en el Alhama ElPozo) y en Italia (en el Hellas Verona, club que le dio la oportunidad de dar el salto al UC Sampdoria, club donde se desempeña actualmente).

PANAMÁ ES MI VIDA

Con solo 22 años de edad, pero con un gran recorrido por el fútbol europeo, Lineth Cedeño se presenta como una persona tranquila, amable y feliz, y tiene una opinión muy personal sobre lo que significa su país para ella: “Panamá es mi vida”. Y será por Panamá y toda su familia que buscará, junto a sus compañeras y todo el cuerpo técnico de la Selección Nacional, clasificar por primera vez a una Copa Mundial Femenina de la FIFA.

DATOS CON LA SELECCIÓN

Debut: Juegos Centroamericanos – Costa Rica 4-0 Panamá – 6/12/2017 – Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua.

Partidos oficiales en la era Nacho Quintana: Jugó 5 partidos en la actual eliminatoria

Partidos amistosos en la era Nacho Quintana: Jugó 7 partidos amistosos de los 11 jugados

Goles en la era Nacho Quintana: 3 por eliminatoria (hat-trick a Belice el 20/2/2022) y 4 en amistosos (1 vs Nicaragua 4/7/2021, 1 vs Rep. Dominicana 10/7/2021 y 2 vs Venezuela 10/11/2022)

TOTAL PARTIDOS JUGADOS ERA NACHO QUINTANA: 12 partidos y 7 goles

FUENTE: FEPAFUT