Panamá Femenina Sub-17 revela lista de convocadas para clasificar al Campeonato de Concacaf

La Selección de Panamá Femenina Sub-17 ya tiene su lista de futbolistas convocadas para disputar la Ronda Uno de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de CONCACAF.
Jugadoras y cuerpo técnico estarán viajando este jueves 22 de enero rumbo a Bermudas para preparar los últimos detalles previo a su debut.
Panamá Femenina Sub-17 está ubicada en el Grupo B junto a las selecciones de Bonaire, Surinam y el anfitrión Bermudas.
El objetivo para la escuadra panameña es terminar como primero del grupo y así lograr la clasificación a la siguiente fase del Campeonato Sub-17 Femenino de CONCACAF, que contará con las 12 mejores selecciones de la región.
El debut para las dirigidas por el entrenador Aubí está programado para este sábado 24 de enero cuando se enfrenten al elenco Sub-17 femenino de Bonaire, a las 1:00 p.m. hora de Panamá.
Seguidamente jugarán el lunes 26 de enero frente a Surinam, también a las 1:00 p.m. y cierran las acciones en la fase de grupos el miércoles 28 de enero frente al local Bermudas, desde las 6:00 p.m.
Todos los partidos se jugarán en el Bermudas National Sports Centre, en Hamilton.
C0NVOCADAS DE PANAMÁ FEMENINA SUB-17
PORTERAS
Avril Potvin FC Chorrillo
Camila Aparicio Suárez Academy
Raquel Gabay Inter Panamá CF
DEFENSAS
Julianna Alvarado Inter Panamá CF
Cristabella Ríos Panamá City FC
Yasselis Magallón FC Chorrillo
Isabella Rendino Davis Legacy SC (USA)
Sheris Gutiérrez Sporting SM
Guillehely Distancia Umecit FC
VOLANTES
Alexa Ortega CD Plaza Amador
Gabriela Chen Richmond United (USA)
Vera Batista Suárez Academy
Natalie Farberoff Suárez Academy
Ana Pérez Inter Panamá CF
Yohanis Batista Sporting SM
Gabriela Rodríguez Suárez Academy
DELANTERAS
Poppy Wakefield Ohio Elite SA (USA)
Shaday Mow FC Chorrillo
Kelly Zapata Fénix FC
Alisson Samudio Rayadas de Chiriquí
Naomi Zafrani Inter Panamá CF