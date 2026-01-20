Panamá Femenina Sub-17 revela lista de convocadas para clasificar al Campeonato de Concacaf

La Selección de Panamá Femenina Sub-17 ya tiene su lista de futbolistas convocadas para disputar la Ronda Uno de las Clasificatorias Femeninas Sub-17 de CONCACAF .

Gerard Aubí , DT de la Sub-17, entregó un listado de 21 jugadoras que estarán viendo acción en el Grupo B de la fase clasificatoria al Premundial, a disputarse en Bermudas , del 24 a 28 de febrero.

Jugadoras y cuerpo técnico estarán viajando este jueves 22 de enero rumbo a Bermudas para preparar los últimos detalles previo a su debut.

Panamá Femenina Sub-17 está ubicada en el Grupo B junto a las selecciones de Bonaire, Surinam y el anfitrión Bermudas.

El objetivo para la escuadra panameña es terminar como primero del grupo y así lograr la clasificación a la siguiente fase del Campeonato Sub-17 Femenino de CONCACAF, que contará con las 12 mejores selecciones de la región.

El debut para las dirigidas por el entrenador Aubí está programado para este sábado 24 de enero cuando se enfrenten al elenco Sub-17 femenino de Bonaire, a las 1:00 p.m. hora de Panamá.

Seguidamente jugarán el lunes 26 de enero frente a Surinam, también a las 1:00 p.m. y cierran las acciones en la fase de grupos el miércoles 28 de enero frente al local Bermudas, desde las 6:00 p.m.

Todos los partidos se jugarán en el Bermudas National Sports Centre, en Hamilton.

C0NVOCADAS DE PANAMÁ FEMENINA SUB-17

PORTERAS

Avril Potvin FC Chorrillo

Camila Aparicio Suárez Academy

Raquel Gabay Inter Panamá CF

DEFENSAS

Julianna Alvarado Inter Panamá CF

Cristabella Ríos Panamá City FC

Yasselis Magallón FC Chorrillo

Isabella Rendino Davis Legacy SC (USA)

Sheris Gutiérrez Sporting SM

Guillehely Distancia Umecit FC

VOLANTES

Alexa Ortega CD Plaza Amador

Gabriela Chen Richmond United (USA)

Vera Batista Suárez Academy

Natalie Farberoff Suárez Academy

Ana Pérez Inter Panamá CF

Yohanis Batista Sporting SM

Gabriela Rodríguez Suárez Academy

DELANTERAS

Poppy Wakefield Ohio Elite SA (USA)

Shaday Mow FC Chorrillo

Kelly Zapata Fénix FC

Alisson Samudio Rayadas de Chiriquí

Naomi Zafrani Inter Panamá CF