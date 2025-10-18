Panamá Femenina: Toña Is hace llamado para amistoso ante Perú

Un total de 23 jugadoras fueron convocadas por la DT de la Selección Mayor de Panamá Femenina , Toña Is, para disputar el amistoso ante la Selección de Perú el próximo martes 28 de octubre, en el Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha.

El combinado nacional estará viajando a Perú el próximo martes 21 de octubre, donde se mantendrá instalado en la ciudad de Chincha, entrenando, durante una semana antes de su compromiso internacional.

Panamá Femenina estará realizando un último entrenamiento este lunes 20, de 4:30pm a 6:30pm en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Recordar, que este equipo se está preparando para la Clasificatoria Concacaf W 2025/2026 con miras a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Panamá quedó ubicado en el Grupo E como cabeza de serie junto a las selecciones de Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba.

El debut para las dirigidas por Toña Is será el domingo 30 de noviembre como visitante frente a la selección femenina de Curazao.

Atención a medios

Los medios interesados en cubrir este lunes 20 de octubre, el entrenamiento de la Selección Mayor Femenina, podrán hacerlo desde las gradas del Estadio Rommel Fernández.

La sesión ser abierta a la prensa los primeros 15 minutos y antes del inicio de la sesión estará hablando la entrenadora Toña Is y dos jugadoras.

Lista de convocadas en Panamá Femenina

Porteras

Yenith Bailey Santa Fe FC

Farissa Córdoba UMECIT FC

Defensas

Arlén Hernández Santa Fe FC

Katherine Castillo CA San Lorenzo (ARG)

Mireilis Rojas KFF Vllaznia (ALB)

Mickeylis Gutiérrez Santa Fe FC

Izaura Thryane Inter Panamá CF

Rebeca Espinosa UMECIT FC

Wendy Natis Atlético San Luis (MEX)

Carina Baltrip Reyes Lazio (ITA)

Katherine González UMECIT FC

Volantes

Carmen Montenegro Inter Panamá CF

María Guevara Rayadas de Chiriquí

Aldrith Quintero Alhama CF (ESP)

Martha Cox Fenerbahce (TUR)

Schiandra González Turbine Postdam (GER)

Ericka Araúz Rayadas de Chiriquí

Ivis Ubarte Inter Panamá CF

Delanteras

Lineth Cedeño Turbine Postdam (GER)

Shayaris Camarena Chorrillo FC

Karla Riley Santa Fe FC

Katherine Parris Maryland WS (USA)

Ana Quintero UTEP Soccer (USA)

