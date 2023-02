Panamá Sub-17 contará con el hijo del "Poeta" Neftalí Díaz

A solo horas del debut de Panamá en el Premundial, Érick resaltó la posibilidad de unirse a su padre y vestir también la camiseta de Panamá en una competición oficial.

“Es un sueño poder llevar la camiseta de Panamá y cantar el himno en un Premundial”, dijo el jugador de 16 años.

“Me siento algo ansioso porque sé que podemos pasar al Mundial”, agregó el talentoso jugador del Tauro FC.

Érick recordó sus primeros pasos en el fútbol cuando a sus 5 años empezó a jugar en la escuela de fútbol de su padre NeftaGol.

“MI padre me aconseja siempre, me dice que dé lo mejor de mí y que le haga caso a los profes que eso es lo que me va a llevar al éxito”.

Todos recordamos el golazo de Neftalí con Panamá Mayor en el partido de eliminatorias ante Nicaragua en la goleada por 4 a 0 en el Estadio Rommel Fernández para pasar de ronda en el camino rumbo al Mundial de Corea y Japón 2002.

Una anotación con la pierna izquierda del apodado Poeta de la Zurda, que curiosamente es el mismo perfil que ahora su hijo maneja, también de forma impecable.

Partido clave

Panamá Sub-17 debuta hoy ante Guatemala en un partido clave por el grupo E, a disputarse desde las 8:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Un partido que Érick y todo el grupo saben que es clave en las aspiraciones por avanzar a la siguiente fase del Premundial Sub-17.

“El rival es fuerte, con buen biotipo”, reconoció. “Pero nosotros lo vamos a hacer de la mejor forma, como lo venimos haciendo, con los trabajos de los profes, que nos han ayudado bastante en la parte técnica y defensiva”, detalló el oriundo del corregimiento de Tocumen.

A primera hora, por el grupo E, se estarán midiendo los otros dos rivales de Panamá en la ronda de grupos.

México, actual campeón del Campeonato Sub-17 de CONCACAF, estará enfrentándose a Curazao, en un partido que abre la competición, desde las 5:00 p.m., en el mismo estadio.

Persona importante en su vida

Sentado en una de las mesas del restaurante del hotel de concentración en Ciudad de Guatemala, el dueño de la camiseta 13 toma su tiempo para recordar a una de las personas más importantes en su vida.

“Siempre llevó a mi mamá de primero, sé todo lo que ha hecho por mí”, indicó.

Un sentimiento que también comparte por su bisabuela, quien espera poder dedicarle un momento especial.

“Sé que está contenta por mí allá arriba”, expresó.

Enseñanzas

Meses atrás, Érick experimentó uno de los desafíos que vienen con vestir la camiseta de Panamá.

Fue en el pasado Torneo UNCAF FIFA Forward, celebrado en el mes de octubre en Honduras, en el partido por el tercer lugar ante Costa Rica.

Solo faltaban 20 minutos, con el partido empatado 0-0, cuando en una acción defensiva derribó a un rival dentro del área para la infracción de tiro penal, que a la postre concluyó en la derrota por 1-0.

Sobre dicha jugada, Érick reconoció que fue un momento difícil, sin embargo, aclara que todo sucede por una razón.

“De ese error he aprendido muchas cosas”, comentó.

“Esa presión que uno siente después del partido, pero todo eso me ha llevado a ser mejor cada día más y sé que lo voy a dar todo en este torneo”.

Grupo unido

La Selección Sub-17 busca poner fin a una racha negativa de 10 años sin poder clasificar a una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Un objetivo, que el hijo del apodado Poeta de la Zurda aclaró que todo el grupo tiene como misión final.

“Queremos cumplir nuestro sueño de ir a ese Mundial Sub-17”, dijo Érick.

“Es un grupo muy unido y sé que vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros”.

FUENTE: FEPAFUT