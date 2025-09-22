Panamá Sub-20: Ausencias en convocatoria de cara al Mundial de Chile

La FEPAFUT anunció la lista de convocados de la selección de Panamá Sub-20 dirigida por el DT Jorge Dely Valdés, de cara a la Copa del Mundo de la categoría en territorio chileno, que iniciará a finales del presente mes de septiembre.

El experimentado entrenador entrenador de la Sub-20, definió el listado final de 21 jugadores, que cuenta con un total de 10 legionarios y 11 que juegan en la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Jugadores que estuvieron en el proceso de cara a la cita mundialistas quedaron fuera de la lista final y serán ausencias, entre ellos destacados extremos.

Ausencias de Panamá Sub-20

Oldemar Castillo (Sporting San Miguelito), Didier Dawson (Envigado) y Raheen Cuello (Liga Deportiva Alajuelense) son dos de las ausencias en la convocatoria, dos extremos que vieron acción microciclos y amistosos internacionales.

Otro nombre que no apareció en la lista fue el mediocampista del Tauro FC Blas Pérez Jr, quien también estuvo en el proceso de Jorge Dely Valdés.

Nuevos goleadores no fueron incluidos

Dos nombres que han sido muy mencionados últimamente en el plano internacional son Kadir Barría y Mijahir Martínez, dos atacantes que han anotado en distintas jornadas con sus clubes en sus últimos meses, tanto en el fútbol de Brasil como en la MLS Next Pro de los Estados Unidos.

Barría, de 18 años de edad se mantiene como destacado delantero del Botafogo U20, mientras que Mijahir ha visto racha goleadora con el Red Bull II.

Cabe señalar que ambos atacantes han estado fuera del radar en el actual proceso del DT Jorge Dely Valdés.