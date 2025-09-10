Panamá Sub-20 jugará su primer amistoso en Chile

La selección de Panamá Sub-20 disputará su primer partido amistoso en el campamento que realiza en Chile , previo al Mundial de la categoría que inicia el próximo 27 de septiembre.

Los dirigidos por el técnico Jorge Dely Valdés , tendrán su primer ensayo en serio frente al club Deportes Limache de la primera división de Chile, partido que se disputará el miércoles, 10 de septiembre, en una de las canchas del Complejo Deportivo Manuel Arancibia Valencia, sede del club San Luis de Quillota.

El plantel que actualmente cuenta con 17 jugadores disputará sus primeros minutos en cancha luego de ocho días de entrenamientos que completó la Sub-20 en la sede de entrenamientos del campamento en las instalaciones del equipo San Luis.

En esta fase de preparación, ha realizado diversos trabajos tanto en el gimnasio como en cancha afinando detalles con miras a lo que será el debut en la cita mundialista.

La Sub-20 tiene programado disputar tres amistosos más en territorio chileno. El segundo partido de preparación será frente al club Santiago Wanderers el lunes, 15 de septiembre, para luego enfrentarse a las selecciones mundialistas de Egipto el 18 de septiembre y Nueva Caledonia el 20 de septiembre.

DEBUT MUNDIALISTA DE PANAMÁ SUB-20

Panamá debutará en la Copa Mundial Sub-20 – Chile 2025 el próximo 27 de septiembre frente a Paraguay, en su primer partido del grupo.

Luego jugarán el 30 de septiembre frente a la Sub-20 de Ucrania y cierran la ronda de grupos el 3 de octubre frente a Corea del Sur.

Los tres partidos de la ronda de grupos de Panamá se jugarán en la sede de Valparaíso en el Estadio Elías Figueroa Brander.

FUENTE: FPF