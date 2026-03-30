Posible alineación de la selección de Panamá para enfrentar a Sudáfrica en segundo amistoso

La selección de Panamá volverá a jugar este martes contra Sudáfrica en duelo amistoso y el entrenador Thomas Christiansen podría utilizar al once que suele colocar en partidos oficiales, a diferencia del partido anterior.

Muchos de los jugadores habituales estuvieron en el banco y algunos vieron pocos minutos por el tema del viaje y el descanso.

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Posible alineación de la selección de Panamá ante Sudáfrica

Orlando Mosquera podría estar en el arco panameño por las molestias que sufrió Luis Mejía en el partido anterior, mientras que en defensa un descansado Jiovany Ramos podrá sustituir a Krug, José Córdoba y Andrés Andrade en línea de 3 centrales y Eric Davis con el regreso de Michael Amir Murillo.

El capitán Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla podrían regresar a la titularidad en este compromiso.

José Luis Rodríguez, Édgar Yoel Bárcenas y José Fajardo completarían el posible once.