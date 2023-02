Repechaje Mundial Femenino 2023: Sasha Fábrega enfocada un día previo

ME SIENTO ORGULLOSA DE MIS COMPAÑERAS

La jugadora que viste la camiseta número 1 de Panamá es la portera Sasha Fábrega, quien con 32 años está lista para disputar el Repechaje en donde se buscará la primera clasificación de una Selección Femenina a una Copa Mundial. Sasha tiene la particularidad de ser una de las jugadoras que siempre entrena al 100% y que siempre está enfocada en lo que el cuerpo técnico dispone. Su disciplina es difícil de igualar.

Y obviamente, Sasha comparte la misma ilusión que sus compañeras con relación al objetivo que se está buscando en Nueva Zelanda: “Me siento orgullosa de este equipo, de cada una de mis compañeras y de ser parte de él. Dentro de mí hay mucha ilusión, convicción y una fe que acompaña mis sueños. Somos un grupo fuerte y muy alegre. El equipo está listo, hemos trabajado realmente duro y estamos preparadas para afrontar cada reto con determinación y convicción”.

UNA META HECHA REALIDAD

Sasha, nacida un 23 de octubre de 1990 en Veraguas, Santiago, ya ha logrado cumplir uno de sus objetivos con la Selección Nacional, sabiendo que ahora va por el objetivo mayor: «Es una meta hecha realidad estar aquí, saber que estoy entre grandes atletas que aman el futbol y orgullosas de representar a nuestro país, nuestra cultura y nuestro fútbol. Estoy realmente feliz, agradecida que Dios me haya dado la oportunidad de ser parte de la Selección Mayor Femenina de mi amado Panamá”.

NUNCA ME RENDÍ

“En la escuela siempre era una niña que le encantaban todos los deportes; como me dice mi mamá, me la pasaba «picando pelota» y a medida que fui creciendo mis ganas y mi hambre de incursionar más en el fútbol se hicieron más ambiciosas. Pero tenía como propósito y prioridad mis estudios, así que en la escuela participaba de actividades colegiales y terminé mi bachiller en ciencias en el Instituto Urraca. Nunca pude formar parte de alguna categoría menor, ya que el fútbol a nivel de selecciones estaba inactivo, pero eso no detuvo mis ilusiones”, comenta con tono esperanzador sabiendo lo que vendría para su carrera.

Mientras tanto, Sasha seguía enfocada en los estudios: “Luego culminé mis estudios universitarios, recibiéndome de fisioterapeuta en la Universidad Latina de Panamá. Para ese entonces reactivaron la liga femenina con los equipos provinciales y comencé a jugar para mi provincia Veraguas con el profesor Enrique Flores, y luego la LFF para el equipo del profesor Carlos Soto. Gracias a una buena presentación fui llamada a la preselección con 27 años. A pesar de la edad nunca me rendí y nunca dejé de esforzarme”.

«Desde pequeña siempre recibí el apoyo y el aliento de mis padres para hacer deporte. Sobre todo mi papá, quien es mi mayor admiración porque fue portero de la selección de Veraguas en sus tiempos de juventud y adultez y aún escucho sus mejores historias debajo de los 3 palos. Él siempre será mi jugador favorito y por él descubrí mi posición en la cancha», comenta con orgullo y gratitud sobre su padre.

CRECIMOS FÍSICA Y MENTALMENTE

“La cultura de la jugadora panameña ha evolucionado en materia física y mental: hoy somos jugadoras conscientes de lo importante que es adquirir buenos hábitos como atletas para llegar a ser lo que hoy en día somos, un grupo profesional y de élite”.

PENSAR EN LA CLASIFICACIÓN

“Creo que es difícil, entre tantas emociones que nacen, pensar en lo que sentiría al clasificar al Mundial. Me serviría para demostrar que, con objetivos trazados, disposición de trabajar, mucha pero mucha paciencia y disciplina, todas y cualquiera sean tu metas, se convierten en éxitos y el proceso se disfruta al máximo. Será historia para toda la vida”.

AMADA Y GRANDIOSAMENTE VALIOSA

“Mis padres son las personas más importantes de mi vida. Ellos me guían a ser mejor cada día, su apoyo es incondicional y alientan a perseguir mis metas y sueños. También lo son mis dos almas gemelas, mis hermanos, como así también mis tías, mis primos, mis abuelos, mis sobrinas y mis mejores amigos. Ellos me hacen sentir amada y grandiosamente valiosa”.

FUENTE: FEPAFUT