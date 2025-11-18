Rubén Blades a la Selección de Panamá: "Jueguen con calma y optimismo"

La Selección de Panamá genera un gran interés en todo el país y el artista panameño Rubén Blades no se quedó atrás y le mandó un mensaje a los jugadores de Thomas Christiansen.
Publicación de Rubén Blades
Mi apoyo y buenos deseos a nuestra Selección.Jueguen con calma y optimismo, como lo han hecho antes.Sean mano y no solo dedos, y unidos ganarán siempre.¡Vamos Panamá! Rubén pic.twitter.com/vbneNNPydU— Rubén Blades (@rubenblades) November 18, 2025