Rubén Blades a la Selección de Panamá: "Jueguen con calma y optimismo"

La Selección de Panamá genera un gran interés en todo el país y el artista panameño Rubén Blades no se quedó atrás y le mandó un mensaje a los jugadores de Thomas Christiansen.

"Mi apoyo y buenos deseos a nuestra Selección. Jueguen con calma y optimismo, como lo han hecho antes. Sean mano y no solo dedos, y unidos ganarán siempre. ¡Vamos Panamá", publicó Blades en su cuenta de "X".

Publicación de Rubén Blades

