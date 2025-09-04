Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a Surinam

Así sale la Selección de Panamá de Thomas Christiansen para el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF donde visitarán a Surinam.

Panamá viene de clasificar a las Fase Final de las Eliminatorias como líder de su grupo, luego de ganar sus cuatro partidos de la ronda anterior.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El elenco panameño sumó triunfos sobre Montserrat (1-3), Guyana (2-0), Belice (0-2) y Nicaragua (3-0) para avanzar en las Eliminatorias con un puntaje ideal de 12 puntos.

Alineación de la Selección de Panamá

Orlando Mosquera

Michael Amir Murillo

Fidel Escobar

Andrés Andrade

Jorge Gutiérrez

Aníbal Godoy

Adalberto Carrasquilla

Cristian Martínez

Ismael Díaz

José Luis Rodríguez

Cecilio Waterman

Para este partido Edgardo Fariña fue el jugador descartado.