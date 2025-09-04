MAREA ROJA Marea Roja -  4 de septiembre de 2025 - 15:28

Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a Surinam

Así sale la Selección de Panamá de Thomas Christiansen para el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF donde visitarán a Surinam.

Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a Surinam

Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a Surinam

Así sale la Selección de Panamá de Thomas Christiansen para el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF donde visitarán a Surinam.

Panamá viene de clasificar a las Fase Final de las Eliminatorias como líder de su grupo, luego de ganar sus cuatro partidos de la ronda anterior.

El elenco panameño sumó triunfos sobre Montserrat (1-3), Guyana (2-0), Belice (0-2) y Nicaragua (3-0) para avanzar en las Eliminatorias con un puntaje ideal de 12 puntos.

Alineación de la Selección de Panamá

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Fidel Escobar
  • Andrés Andrade
  • Jorge Gutiérrez
  • Aníbal Godoy
  • Adalberto Carrasquilla
  • Cristian Martínez
  • Ismael Díaz
  • José Luis Rodríguez
  • Cecilio Waterman

Para este partido Edgardo Fariña fue el jugador descartado.

En esta nota:
Seguir leyendo

Thomas Christiansen: "Era un partido loco"

Selección de Panamá: "Quedan 5 finales", Andrés Andrade

Ismael Díaz: "La única forma de meterla es seguir intentándola, no hay de otra"

Recomendadas

Últimas noticias