Selección de Panamá: Alineación de Thomas Christiansen para enfrentar a Surinam

Así sale la Selección de Panamá de Thomas Christiansen para el inicio de la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF donde visitarán a Surinam.
El elenco panameño sumó triunfos sobre Montserrat (1-3), Guyana (2-0), Belice (0-2) y Nicaragua (3-0) para avanzar en las Eliminatorias con un puntaje ideal de 12 puntos.
Alineación de la Selección de Panamá
- Orlando Mosquera
- Michael Amir Murillo
- Fidel Escobar
- Andrés Andrade
- Jorge Gutiérrez
- Aníbal Godoy
- Adalberto Carrasquilla
- Cristian Martínez
- Ismael Díaz
- José Luis Rodríguez
- Cecilio Waterman
Para este partido Edgardo Fariña fue el jugador descartado.