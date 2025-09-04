MAREA ROJA Marea Roja -  4 de septiembre de 2025 - 19:31

José Fajardo: "Todos los partidos visitantes los rivales van a ir con todo"

José Fajardo, ingresó de cambio en la Selección de Panamá y tuvo una de las mejores oportunidades para marcar ante Surinam.

"Fue un partido complicado, tuvimos para ganar, también para perder, la idea era no perder, se rescató un punto que es lo más importante y ahora toca descansar y pensar el día lunes ganar en casa", expresó el delantero de la Universidad Católica.

El delantero señaló que: "La eliminatoria son así, todos los partidos visitantes los rivales van a ir con todo porque están en su cosa, nosotros tenemos que ir paso a paso, partido a partido, las cosas se nos van a dar Dios primero, el día lunes poder ganar en casa".

"El equipo lo vi tranquilo, hay que sufrir en cancha difícil, nosotros vamos a jugar con nuestra gente, a nuestros familiares, queremos salir con la victoria", finalizó diciendo Fajardo.

Declaraciones de José Fajardo

