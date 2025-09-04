José Fajardo: "Todos los partidos visitantes los rivales van a ir con todo"

José Fajardo, ingresó de cambio en la Selección de Panamá y tuvo una de las mejores oportunidades para marcar ante Surinam.
El delantero señaló que: "La eliminatoria son así, todos los partidos visitantes los rivales van a ir con todo porque están en su cosa, nosotros tenemos que ir paso a paso, partido a partido, las cosas se nos van a dar Dios primero, el día lunes poder ganar en casa".
"El equipo lo vi tranquilo, hay que sufrir en cancha difícil, nosotros vamos a jugar con nuestra gente, a nuestros familiares, queremos salir con la victoria", finalizó diciendo Fajardo.