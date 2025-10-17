Marea Roja Marea Roja -  17 de octubre de 2025 - 09:15

Selección de Panamá desciende en el Ranking FIFA de octubre

La Selección de Panamá descendió en el Ranking FIFA al ubicarse en el puesto 31 en la actualización de octubre.

FOTO: FPF

La actualización del Ranking FIFA de octubre fue revelado este viernes 17 de octubre y la Selección de Panamá descendió dos posiciones, de la 29 a la 31.

El onceno nacional dirigido por Thomas Christiansen viene de vencer 1-0 a El Salvador y empatar 1-1 con Surinam en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026.

La Selección de Panamá en CONCACAF

A nivel de CONCACAF, los panameños se mantienen en el cuarto puesto del área, por detrás del líder México, que es número 14 del ranking FIFA, Estados Unidos (16) y Canadá (28).

Panamá tendrá dos partidos de vida o muerte en el mes de noviembre frente a Guatemala y El Salvador, en busca de la clasificación a la cita mundialista.

