Selección de Panamá desciende en el Ranking FIFA de octubre

La actualización del Ranking FIFA de octubre fue revelado este viernes 17 de octubre y la Selección de Panamá descendió dos posiciones, de la 29 a la 31.
El onceno nacional dirigido por Thomas Christiansen viene de vencer 1-0 a El Salvador y empatar 1-1 con Surinam en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026.
La Selección de Panamá en CONCACAF
A nivel de CONCACAF, los panameños se mantienen en el cuarto puesto del área, por detrás del líder México, que es número 14 del ranking FIFA, Estados Unidos (16) y Canadá (28).
Panamá tendrá dos partidos de vida o muerte en el mes de noviembre frente a Guatemala y El Salvador, en busca de la clasificación a la cita mundialista.