Selección de Panamá desciende en el Ranking FIFA de octubre

La actualización del Ranking FIFA de octubre fue revelado este viernes 17 de octubre y la Selección de Panamá descendió dos posiciones, de la 29 a la 31.

En el mes de septiembre, los canaleros ocuparon el puesto 29 igualando la mejor posición de su historia en el Ranking FIFA, que se logró en marzo del 2014.

El onceno nacional dirigido por Thomas Christiansen viene de vencer 1-0 a El Salvador y empatar 1-1 con Surinam en la ronda final de las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026.

La Selección de Panamá en CONCACAF

A nivel de CONCACAF, los panameños se mantienen en el cuarto puesto del área, por detrás del líder México, que es número 14 del ranking FIFA, Estados Unidos (16) y Canadá (28).

Panamá tendrá dos partidos de vida o muerte en el mes de noviembre frente a Guatemala y El Salvador, en busca de la clasificación a la cita mundialista.