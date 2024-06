Selección de Panamá: "El culpable soy yo", Thomas Christiansen

"El culpable soy yo, que el equipo no ha salido como tenía que hacer y luego hay que hablar colectiva e individualmente para corregir las cosas", expresó Thomas.

El DT comentó: "Esto es fútbol, ojalá tuviera la barita mágica que en todos los partidos estén al 100. Si estoy molesto lo reflejo, soy así, lo que ves es lo que hay. Me enfadé en el descanso".

Primera parte de la Selección de Panamá

"Fue un partido difícil, lo pudimos haber convertido mas accesible, no fuimos capaces en la primera parte. Nos tenemos que hacer la pregunta, por qué tenemos que llegar a esta situación cuando tenemos ganas de meternos al mundial", dijo Thomas.

"Hubo más intensidad, garra, y en cualquier partido internacional no hay equipos chicos, hay actitudes que hay que mostrar en el terreno de juego, hay cosas que revisar y hacer análisis individual", añadió el DT.

Mensaje a los jugadores

"En muchas situaciones, los automatismos no aparecieron, hay que tocar, otras teclas". Vamos a trabajar con Eduardo Guerrero, Edgardo Fariña, José Fariña, Roderick Miller para que cojan los conceptos y confianza. Hay mucho que hacer y mejorar.

Sistema

"Optamos con el 4-3-3, nos dio buen resultado, ele quipo ya ha jugado con línea de 4, la superioridad no la aprovechamos, estuvimos lentos, demasiados toques, no saltamos línea y eso genera que no llegar con claridad".

Soluciones

"Cuando hay un problema hay que buscar la solución, si metiéramos los goles pudo ser otro partido. Hay que saber por qué hicimos un primer tiempo de la manera en la que lo hicimos".