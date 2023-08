Selección de Panamá: Gabriel Brown busca una oportunidad como lateral izquierdo

"Me he esforzado día a día en entrenos con el club y bueno gracias a Dios se me dio la oportunidad y queda en mí aprovecharla", señaló Gabriel Brown.

Oportunidad de mostrase como lateral izquierdo

"Confió en mí, tengo la confianza de todos los directivos, del club y de mis compañeros tambien, creo en mí y creo que tengo la capacidad", destacó el colonense.

"Mucho esfuerzo, compromiso y me queda en mí hacer las cosas bien para ganarme el puesto".

El rival del partido amistoso

"Sabemos que es un buen equipo, tienen buenos jugadores, nosotros vamos hacer el esfuerzo posible para ir por la victoria", finalizó.