Selección de Panamá: Jovani Welch es titular junto a Godoy

Es el tercer partido como internacional para el jugador del Zamora FC, que esta temporada fue incluido en el once ideal en la Liga FUTVE. Su debut fue ante Perú en el 1-1 y luego tuvo participación ante Arabia Saudita.

Durante los entrenamientos de Panamá para estos amistosos, el ex del Alianza FC mencionó que le gusta la posición de volante "5", ya sea como único o en un doble pivote.

“Trato de adaptarme a mis compañeros en el doble 5, cada quien tiene una habilidad diferente, trato de entenderme bien con todos, nos hablamos ahí en el medio, nos ayudamos. Cuando está “Lucho”, porque es más defensivo y me puedo ir más al ataque, al igual que Jork también, pero cuando está Sulbarán me tengo que quedar más porque él es más 8, 10, y yo me convierto en un 5”, analizó Welch sobre su juego con Zamora.