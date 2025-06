Selección de Panamá: "No estábamos clasificados matemáticamente y queríamos ganar", Víctor Griffith

Selección de Panamá: "Sabíamos que no estábamos clasificados matemáticamente y queríamos ganar", Víctor Griffith.

Víctor Griffith fue una de las novedades en el once titular del director técnico Hispano-danés Thomas Christiansen en el encuentro ante Jamaica, que culminó en una abultada victoria a favor (4-1) de la selección de Panamá .

"Estoy contento con la oportunidad que me da el profe, estoy tratando de aprovecharlo al máximo y devolverle esa confianza que él me da", manifestó. "Sabíamos que no estábamos clasificados matemáticamente y queríamos ganar el partido sí o sí, el profe hizo algunas rotaciones y el trabajo salió bien", añadió

No importa el rival que sea, la selección de Panamá buscará clasificar a la semifinal

"Ahora mismo hay que recuperar al grupo para que esté al cien y para que todos los compañeros estén disponibles. No importa el rival que sea, nosotros vamos a buscar clasificar y afrontar el partido de la mejor manera." señaló.