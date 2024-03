Selección de Panamá: "Nos preocupa que no pudimos anotar", Iván Anderson

"Siento que la actitud mejoró hoy mucho más, creo que nos está faltando algo, no sé que puede ser, tenemos que verlo, tenemos que meditar, nos preocupa que no pudimos anotar en esta competición, pero nos toca alzar cabeza y sabemos que estamos heridos, bravos, enojados porque este no era el resultado que queríamos".