Selección de Panamá: Omar Valencia tiene claro que puede ser titular en el Final Four

El joven lateral Omar Valencia se encuentra concentrado con la Selección de Panamá de cara al Final Four de la Liga Naciones CONCACAF , donde medirán fuerzas ante el local, Estados Unidos.

"Estados Unidos es una potencia muy grande, pero estamos preparado para lo que se viene en el Final Four", destacó el jugador del New York Red Bulls de la MLS.

"Yo estoy preparado, me toca esperar la oportunidad que me brinde el profe y tengo que estar en mi mejor momento. Dios primero si me la da la oportunidad, voy a demostrar que sí puedo ser titular", señaló "Trucho" ante la posibilidad de estar en el XI inicial por la ausencia de Eric Davis.

"Me siento bien, ya tengo tres partidos en la MLS y tengo muchas ansias de poder jugar", agregó el jugador de 20 años, que ya registró su primera asistencia en la máxima categoría del fútbol estadounidense.

Para finalizar, Valencia comentó que esta es una oportunidad grande porque todos quieren representar a su país y se siente afortunado de estar compartiendo con los legionarios.

