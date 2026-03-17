Selección de Panamá: Principales ausentes para amistosos ante Sudáfrica

Anunciada la lista de Thomas Christiansen para enfrentar a Sudáfrica en doble partido amistoso donde salen a la luz algunos nombres notables y la ausencia de otros en la Selección de Panamá .

Los dos partidos de preparación mundialista entre Panamá y los Bafana Bafana se jugarán el próximo viernes 27 de marzo en el Moses Mabhida Stadium, en Durban, y el martes 31 de marzo, en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.

Panamá se estrena en el Mundial ante Ghana el 17 de junio y luego chocarán ante Croacia e Inglaterra.

En el caso de Sudáfrica, los anfitriones del Mundial del 2010 se alistan para disputar la inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio cuando se enfrenten a México en el Estadio Azteca, en DF, en acción del grupo A.

Principales ausencias para amistoso entre la Selección de Panamá y Sudáfrica