Selección de Panamá: Principales ausentes para amistosos ante Sudáfrica

Anunciada la lista de Thomas Christiansen para enfrentar a Sudáfrica en doble partido amistoso donde salen a la luz algunos nombres notables y la ausencia de otros en la Selección de Panamá.
Panamá se estrena en el Mundial ante Ghana el 17 de junio y luego chocarán ante Croacia e Inglaterra.
En el caso de Sudáfrica, los anfitriones del Mundial del 2010 se alistan para disputar la inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio cuando se enfrenten a México en el Estadio Azteca, en DF, en acción del grupo A.
Principales ausencias para amistoso entre la Selección de Panamá y Sudáfrica
- JD Gunn
- Edgardo Fariña
- Fidel Escobar
- Omar Valencia
- Eduardo Guerrero
- Kahiser Lenis
- Tomás Rodríguez
- Alberto Quintero