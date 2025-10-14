Selección de Panamá: "Queremos estar adentro y así será Dios primero", Fidel Escobar

El defensor central de la selección de Panamá Fidel Escobar fue otro de los encargados de hablar en la zona flash para RPC, tras empatar 1-1 en las eliminatorias Concacaf ante Surinam, en un duro encuentro como local en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Escobar, jugador del Saprissa de la Liga "Tica" dejó claro que "La Roja" seguirá luchando para estar adentro en ese camino a la Copa Mundial 2026.

Con la mira puesta en partidos de noviembre con la selección de Panamá

"Creo que lo dimos todos, cada uno sabemos lo que tenemos que hacer en casa, es positivo el esfuerzo que hicimos, sabemos que tenemos un gran rival alfrente, tienen buenos jugadores, los cambios entraron bien y ahora hay que pensar en noviembre, positivo, que podemos estar adentro, queremos estar adentro y así será Dios primero", destacó Escobar.

"El rival se paró bien atras, tuvimos muchas ocasiones, tuvimos mucho la pelota, pero yo creo que el esfuerzo de todos los compañeros estuvo bien, de los fanáticos que siempre nos apoyan, siempre lo vamos a dar todos y esto es positivo para lo que viene", añadió.

"Ahora hay que llegar a sus clubes, porque lo que se viene es bonito para noviembre", finalizó el jugador de 30 años de edad.