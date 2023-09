Selección de Panamá: ¿Rommel Fernández o Rod Carew?, Miguel Zúñiga habla al respecto

"Vamos a tener conversaciones con PANDEPORTES, con el contratista para saber el alcance del proyecto que están llevando a cabo, qué tanto puede afectar o no la capacidad del estadio, qué tanto puede afectar o no la capacidad de nostros en invertir más para adecuar el Estadio Rommel Fernádez para un partido porque también tiene que hacer sentido para la Federación poder hacerlo allí y llevarlo a cabo pero está abierto las posibilidades para que el Rommel se pueda usar", expresó el Secretario General de FEPAFUT.

"De momento no es una opción el Rod Carew; para nosotros fue todo un reto adecuar el Rod Carew en su momento y no nos dan los tiempos para hacerlo por más de que es un buen escenario y está recién remodelado pero lastimosamente no dan los tiempos", añadió Zúñiga.

Zúñiga señaló que esperan que ante Guatemala asistan alrededor de 10 mil fanáticos.