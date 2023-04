Thomas Christiansen explica lo sucedido con Abdiel Ayarza

"Eso es el fútbol hoy en día, muchos quieren el resultado, otros también estamos con el tema de la evolución, querer mejorar la actualidad. Cuando más juegas, más opciones tienes de ganar", dijo el entrenador de la selección de Panamá.

TEMA ABDIEL AYARZA

En la charla, el entrenador de la selección de Panamá señaló la importancia de una buena comunicación entre jugadores y el cuerpo técnico a la hora de un partido y dijo que hay jugadores panameños de la LPF que no han captado su modo de juego y de ejemplo sacó el nombre de Abdiel Ayarza.

"Cuando hablo con jugadores de la LPF como que tampoco me entienden y se los tengo que volver a enseñar. Un ejemplo claro fue con Abdiel Ayarza que iba entrar en el segundo tiempo en un partido y le dije que hacer, me dijo que entendió y no hizo lo que hemos pedido, en un segundo partido pasó lo mismo, le dije dime la verdad, entendiste? y me ha dicho no, yo vale te explico de nuevo y lo hizo bien cuando entró".

Thomas Christiansen aclaró que para tener un buen resultado, hay que decirles a los jugadores porque deben hacer algo y para que sirve.