Selección de Panamá Marea Roja -  30 de marzo de 2026 - 10:59

Thomas Christiansen habló sobre la lesión de Luis Mejía

Thomas Christiansen, DT de la Selección de Panamá, habló previo al segundo amistoso contra Sudáfrica.

Thomas Christiansen habló sobre la lesión de Luis Mejía

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"Luis hizo un trabajo diferenciado, se le ve mucho mejor y las sensaciones suyas son mejores y parece que es menos de lo que se esperaba", dijo el hispano danés de 53 años sobre "Manotas".

Thomas Christiansen quiere competir

Tras igualar 1-1 en el primer encuentro con un gol de Édgar Yoel Bárcenas, los panameños buscarán sacar la victoria en el segundo amistoso ante los sudafricanos, este martes 31 de marzo (12:30 pm por RPC) en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.

“Lo primero que quiero ver es un partido bueno por nuestra parte. Las cosas que hemos trabajado, verlas y que compitamos como siempre hemos hecho, y que saquemos un buen resultado ante un estadio lleno, eso sería lo mejor”, añadió.

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