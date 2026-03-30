Thomas Christiansen habló sobre la lesión de Luis Mejía

El director técnico de la Selección de Panamá , Thomas Christiansen , habló sobre la lesión muscular que sufrió el guardameta Luis Mejía en el primer choque amistoso ante Sudáfrica, disputado el pasado viernes 27 de marzo, donde fue sustituido por Orlando Mosquera en el cierre del primer tiempo.

"Luis hizo un trabajo diferenciado, se le ve mucho mejor y las sensaciones suyas son mejores y parece que es menos de lo que se esperaba", dijo el hispano danés de 53 años sobre "Manotas".

Thomas Christiansen quiere competir

Tras igualar 1-1 en el primer encuentro con un gol de Édgar Yoel Bárcenas, los panameños buscarán sacar la victoria en el segundo amistoso ante los sudafricanos, este martes 31 de marzo (12:30 pm por RPC) en el DHL Stadium, en Ciudad del Cabo.

“Lo primero que quiero ver es un partido bueno por nuestra parte. Las cosas que hemos trabajado, verlas y que compitamos como siempre hemos hecho, y que saquemos un buen resultado ante un estadio lleno, eso sería lo mejor”, añadió.