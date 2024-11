Thomas Christiansen: "Hemos conseguido nuestro objetivo, sabíamos que iba a ser difícil"

El DT de la selección de Panamá Thomas Christiansen brindó declaraciones en Conferencia de Prensa luego de la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones CONCACAF y Copa Oro 2025.

Un difícil encuentro señala Thomas Christiansen

"Hemos conseguido nuestro objetivo, es lo más importante esta noche, sabíamos que iba a ser difícil, quizás lo hicimos demasiado difícil o más bien no lo hicimos fácil para nosotros, quizás mi lenguaje corporal no refleja mi estado de animo, porque soy muy exigente, siempre quiero ganar, hoy no era un buen día nuestro, pero aun así tuvimos bastantes ocasiones, que pudimos haber sentenciado", señaló el DT hispano danés de 51 años de edad.

"Fue un partido loco, cuando hay tantas transiciones, partido loco no es algo que nos beneficie a nosotros, nosotros tenemos que controlar y más en nuestra propia casa", destacó.

"Hay momentos donde los jugadores tienen que tener más comunicación, juntar las líneas, si vamos todos atrás, vamos todos atrás, si vamos arriba acompañar, dejamos muchos espacios entre líneas" y eso es lo que nos mata, lo que mete a Costa Rica, entonces ahí fue", añadió.

Sin partidos en diciembre

"En un principio no se va hacer ningún partido en diciembre, los jugadores estarán con sus clubes, otros estarán en pretemporada, hay que hacer más seguimiento, hay que estar encima", finalizó el DT Thomas Christiansen.