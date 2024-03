Thomas Christiansen: "Hoy no fue un buen día, no tuvimos contundencia"

"Primero lo que me molesta es perder, hoy no fue un buen día, sobre todo la primera parte, no les competimos, no tuvimos contundencia, en las áreas tanto ofensivamente como defensivamente, en todos los corners eran mucho más contundentes México que nosotros", añadió el DT Thomas Christiansen.

"Tambien faltó cierta actitud en la primera parte, que se corrigió en el segundo tiempo, tuvimos a México en su campo, generando una muy grande ocasión para meternos otra vez en el partido y luego viene el 3-0 y ahí se cierra el partido", señaló.

Thomas Christiansen habla de actitud en la primera parte

"El ser tan agresivos, estar en disposición de recibir la pelota, nos escondíamos, no había esa movilidad, que se vio en el segundo tiempo", destacó el entrenador de la selección de Panamá.

"Yo creo que lo más importante fue decir las cosas como son, directas, que ellos entendieran que ha ocurrido, que hay que mejorar en ese segundo tiempo, tienes que decirle lo que tu has visto, lo que quieres mejorar y de la manera que quieres que lo mejores. La verdad es que salieron muy bien, pero no tuvimos esa certeza de cara a gol".

El DT de 51 años de edad se despidió de la Conferencia de Prensa dando las gracias por el minuto de silencio en honor a su padre, que recientemente perdió la vida.